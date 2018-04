Die BCP-Übernahme durch den Berliner Immobilienkonzern Adler Real Estate ist abgewickelt: 70 Prozent des Unternehmens sichert sich Adler.

Der Berliner Wohnungsvermieter Adler Real Estate hat die Übernahme der auf dem deutschen Markt aktiven Brack Capital Properties (BCP) in trockene Tücher gebracht. Adler habe sich wie geplant für umgerechnet 550 Millionen Euro 70 Prozent an dem an der Börse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...