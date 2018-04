(Foto: Logo Stockholm It Ventures AB)Geschäftsführer Anthony Norman macht seine Vision zur Wirklichkeit. Das schwedische Unternehmen Stockholm IT Ventures AB (ISIN SE0006027546) möchte nicht nur ein Teil eines Kapitels sein, sondern möchte die Zukunft verändern. Sie schreiben ihre eigene Unternehmensgeschichte neu!Das Krisen geschüttelte Unternehmen hat in den letzten Jahren wenig Erfolg gehabt und etliche Rückschläge einstecken müssen. In den letzten Jahren wurde kaum Umsatz generiert, somit stand Stockholm IT Ventures, ehem. Trig Social Media, vor der Pleite! Vor einiger Zeit wurde von dem vorher noch hoch gelobten Wyrify Projekt zurückgerudert! Anthony Norman lenkte dennoch sein Unternehmen in die richtige Richtung, sie wollen durchstarten!Die Grundsteine sind gelegt und mit Roger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...