Wien - In den nächsten Tagen stehen in den USA mit dem Arbeitsmarktbericht und dem ISM-Index für das Verarbeitende Gewerbe zwei der wichtigsten Daten des Monats zur Veröffentlichung an, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die Analysten würden davon ausgehen, dass der Netto-Beschäftigungszuwachs außerhalb der Landwirtschaft (Unternehmenserhebung) im März bei 200.000 gelegen habe. Das sei zwar deutlich weniger als im Februar (313.000), allerdings noch immer doppelt so viel, wie mittelfristig nötig, um zu einem weiteren Rückgang der Arbeitslosenquote zu führen. Letztere dürfte im März von 4,1% auf 4,0% gesunken sein, da die Analysten der RBI von einem deutlichen Rückgang der Arbeitslosenzahl ausgehen. Besonders interessant bleibe der Blick auf die Lohnentwicklung. Im Februar seien die durchschnittlichen Stundenlöhne nur um 0,1% p.m. gestiegen. Für März rechne man wegen eines favorablen Kalendereffekts dagegen mit einer Zunahme um 0,3% p.m. Die Vorjahresrate sollte auf 2,8% klettern.

