St. Gallen / Zürich - Der Zusammenschluss der Abraxas Informatik AG und der Verwaltungsrechenzentrum AG St. Gallen (VRSG) ist seit heute vollzogen. Das neue Unternehmen tritt unter dem Namen Abraxas am Markt auf. Der so entstandene grösste Schweizer Anbieter durchgängiger IT-Lösungen für die öffentliche Hand beschäftigt über 800 Mitarbeitende an Standorten in allen Sprachregionen der Schweiz. Das Ziel der Abraxas ist es, die Digitalisierung zum Vorteil von öffentlichen Verwaltungen, der Bevölkerung und der Wirtschaft voranzutreiben.

Mit dem Versprechen "Für die digitale Schweiz. Mit Sicherheit." tritt die neue Abraxas seit dem 3. April 2018 am Schweizer IT-Markt auf. Neben dem neuen Markenauftritt und dem breiteren Angebotsportfolio in den Bereichen Beratung, Digital Government, ...

