BOOST Issuer plc -Daily Fund Prices 02-Apr-18 Fund Dealing ISIN Code Shares in Base Net Assets NAV/Share Date Issue Currency



Boost FTSE 100 3x 29/03/2018 IE00B88D2999 29843 GBP 5695614.456 190.8526105 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 100 3x 29/03/2018 IE00B7VB3908 310710 GBP 5459629.273 17.57146301 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX 50 3x 29/03/2018 IE00B7SD4R47 75432 EUR 14370299.65 190.5066769 Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX 29/03/2018 IE00B8JF9153 1386269 EUR 11089193.81 7.9993088 50 3x Short Daily ETP



Boost LevDAX 3x 29/03/2018 IE00B878KX55 41860 EUR 9114618.448 217.7405267 Daily ETP



Boost ShortDAX 29/03/2018 IE00B8GKPP93 1224559 EUR 9024622.543 7.3696919 3x Daily ETP



Boost S&P 500 3x 02/04/2018 IE00B7Y34M31 195053 USD 101980723.4 522.8359647 Leverage Daily ETP



Boost S&P 500 3x 02/04/2018 IE00B8K7KM88 3301272 USD 22421668.96 6.7918272 Short Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 02/04/2018 IE00B8W5C578 18359 USD 17560245.81 956.4925003 Leverage Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 02/04/2018 IE00B8VZVH32 8828784 USD 25726401.17 2.9139235 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 02/04/2018 IE00B7ZQC614 77810727 USD 92884952.46 1.1937294 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 02/04/2018 IE00B7SX5Y86 1540617 USD 52952771.07 34.3711455 Short Daily ETP



Boost Gold 3x Leverage 02/04/2018 IE00B8HGT870 628787 USD 16082630.16 25.5772307 Daily ETP



Boost Gold 3x Short 02/04/2018 IE00B6X4BP29 37725 USD 3545523.705 93.9833984 Daily ETP



Boost Copper 3x 02/04/2018 IE00B8JVMZ80 340410 USD 7357589.197 21.6139044 Leverage Daily ETP



Boost Copper 3x 02/04/2018 IE00B8KD3F05 44997 USD 2668459.773 59.3030596 Short Daily ETP



Boost Natural Gas 02/04/2018 IE00B8VC8061 313429873 USD 49284810.24 0.1572435 3x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 02/04/2018 IE00B76BRD76 135381 USD 5353651.311 39.5450714 3x Short Daily ETP



Boost Silver 3x 02/04/2018 IE00B7XD2195 6677197 USD 21081548.85 3.1572453 Leverage Daily ETP



Boost Silver 3x 02/04/2018 IE00B8JG1787 13715 USD 1361477.339 99.269219 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 29/03/2018 IE00B94QKF15 56180 GBP 2431094.486 43.27330876 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 1x 29/03/2018 IE00B94QKG22 37367 GBP 2553292.983 68.33015717 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 29/03/2018 IE00B94QKC83 9229 GBP 1340523.3 145.2511973 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 250 1x 29/03/2018 IE00BBGBF313 742561 GBP 40071551.04 53.96398551 Short Daily ETP



Boost FTSE 250 2x 29/03/2018 IE00B94QKJ52 8686 GBP 1780840.788 205.0242676 Leverage Daily ETP



Boost TOPIX 1x Short 02/04/2018 IE00BBGBF420 51500 JPY 257987701.6 5009.469934 Daily ETP



Boost TOPIX 2x Leverage 02/04/2018 IE00BBGBF537 8140 JPY 151871993.1 18657.49301 Daily ETP



Boost Palladium 02/04/2018 IE00B94QLR02 18585 USD 937257.7728 50.4308729 1x Short Daily ETP



Boost Palladium 02/04/2018 IE00B94QLN63 9471 USD 1153744.751 121.8186835 2x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 02/04/2018 IE00B94QL251 4863 USD 725403.3504 149.1678697 2x Short Daily ETP



Boost Natural Gas 02/04/2018 IE00B94QKX96 55951 USD 175522.3826 3.1370732 2x Leverage Daily ETP



Boost Gold 2x Short 02/04/2018 IE00B94QKT50 5200 USD 334418.0538 64.3111642 Daily ETP



Boost Gold 1x Short 02/04/2018 IE00B94QKW89 7394 USD 615886.2164 83.2954039 Daily ETP



Boost Gold 2x Leverage 02/04/2018 IE00B94QKS44 2604 USD 233014.9582 89.4834709 Daily ETP



Boost Silver 2x 02/04/2018 IE00B94QL921 3015 USD 186473.3056 61.8485259 Short Daily ETP



Boost Silver 2x 02/04/2018 IE00B94QL699 14638 USD 622171.4339 42.5038553 Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 29/03/2018 IE00B873CW36 3987014 EUR 35737948.45 8.9635874 Short Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 29/03/2018 IE00B8NB3063 352603 EUR 32141545.61 91.1550543 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 29/03/2018 IE00BKT09149 2780 EUR 385361.726 138.6193259 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 29/03/2018 IE00BKS8QM96 313301 EUR 14393631.18 45.9418616 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 29/03/2018 IE00BKT09255 9100 EUR 1200164.777 131.8862392 Leverage Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 29/03/2018 IE00BKS8QN04 946945 EUR 52950349.32 55.9170272 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 29/03/2018 IE00BKT09479 821 GBP 113633.5353 138.408691 Leverage Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 29/03/2018 IE00BKS8QQ35 160404 GBP 8086262.995 50.41185379 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 02/04/2018 IE00BKT09032 2500 USD 247794.1858 99.1176743 Leverage Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 02/04/2018 IE00BKS8QT65 116211 USD 9809389.464 84.4101631 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 29/03/2018 IE00BLS09N40 580365 EUR 18481258.96 31.8441997 3x Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 29/03/2018 IE00BLS09P63 307000 EUR 5672369.434 18.4767734 3x Short Daily ETP



Boost Long USD Short 02/04/2018 IE00BLNMQS92 40400 EUR 3456439.517 85.5554336 EUR 5x Daily ETP



Boost Short USD Long 02/04/2018 IE00BLNMQT00 77982 EUR 3795232.897 48.6680631 EUR 5x Daily ETP



Boost WTI 02/04/2018 IE00BVFZGC04 91808 USD 1811471.066 19.7310808 Oil ETC



Boost WTI Oil 1x 02/04/2018 IE00BVFZGF35 19077 USD 1562589.836 81.9096208 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 02/04/2018 IE00BVFZGG42 11385 USD 456402.9684 40.0880956 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 02/04/2018 IE00BVFZGH58 14060 USD 620989.1926 44.1670834 Short Daily ETP



Boost Brent 02/04/2018 IE00BVFZGD11 337613 USD 7606724.134 22.5308982 Oil ETC



Boost Gold 02/04/2018 IE00BVFZGK87 95954 USD 2619742.863 27.3020704 ETC



Boost Natural Gas 02/04/2018 IE00BVFZGL94 24751 USD 488623.6288 19.7415712 ETC



Boost BTP 10Y 5x 29/03/2018 IE00BYNXNS22 320750 EUR 12259115.1 38.2201562 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 5x 29/03/2018 IE00BYNXPH56 53676 EUR 2598580.816 48.412341 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 5x 02/04/2018 IE00BYNXPJ70 10254 USD 900882.7771 87.8567171 Short Daily ETP



Boost Long USD Short 02/04/2018 IE00BYNXPK85 14586 EUR 925359.1834 63.4416004 EUR 4x Daily ETP



Boost Short USD Long 02/04/2018 IE00BYNXPM00 23282 EUR 2399255.486 103.0519494 EUR 4x Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 02/04/2018 IE00BYTYHS72 43170 USD 2271425.757 52.6158387 Leverage Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 02/04/2018 IE00BYTYHR65 553057 USD 6625267.908 11.9793582 Short Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 02/04/2018 IE00BYTYHN28 32996 USD 8133598.991 246.5025758 Leverage Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 02/04/2018 IE00BYTYHM11 59668 USD 1267159.686 21.2368386 Short Daily ETP



Boost S&P 500 VIX Short-Term Futures 02/04/2018 IE00BYTYHQ58 59539399 USD 12099048.9 0.2032108 2.25x Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB Banks 29/03/2018 IE00BYMB4Q22 51283 EUR 8128429.065 158.5014345 ETP



Boost Bund 30Y 3x 29/03/2018 IE00BF4TW453 2940 EUR 294278.1763 100.0946178 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 1x 29/03/2018 IE00BF4TW560 2580 EUR 25921147.42 10046.95637 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 30Y 3x 02/04/2018 IE00BF4TW784 3500 EUR 389356.1273 111.2446078 Short Daily ETP



