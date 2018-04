FRANKFURT (Dow Jones)--Aurubis hat den angekündigten Verkauf seines Geschäftsbereichs Flat Rolled Products (FRP) besiegelt. Es sei ein Kaufvertrag mit der Wieland-Werke AG unterzeichnet worden, teilte der Kupferkonzern mit. Im Februar hatten die Hamburger bereits berichtet, in fortgeschrittenen Verhandlungen mit Wieland zu sein.

Über den Kaufpreis wurde nun Stillschweigen zwischen den Parteien vereinbart. Früheren Angaben zufolge erzielt der Geschäftsbereich FRP einen Jahresumsatz von rund 1,3 Milliarden Euro. Mit dem Verkauf des Bandgeschäftes will sich Aurubis stärker auf das Multi-Metall-Geschäft ausrichten. Die Kartellbehörden müssen den Verkauf noch absegnen.

Im Zuge des Verkaufs wird Vorstandsmitglied Stefan Boel, der für das Segment verantwortlich war, Aurbis verlassen.

Das FRP-Segment umfasst Produktionsstandorte in den USA, den Niederlanden, in Finnland und Deutschland, die Schneidcenter in der Slowakei, Italien und Großbritannien sowie eine weltweite Verkaufsorganisation. Hinzu kommt ein Anteil von 50 Prozent an der Schwermetall Halbzeugwerk GmbH & Co KG, an der Wieland-Werke bereits die restlichen 50 Prozent hält.

Das FRP-Segment beschäftigt rund 1.740 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2016/17 wurden rund 230.000 Tonnen Kupfer- und Legierungsprodukte hergestellt. Bei Schwermetall, die zusätzlich einen Umsatz von rund 330 Millionen Euro erzielte, sind rund 300 weitere Mitarbeiter beschäftigt.

