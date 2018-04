München (ots) -



Heizbedarf von Oktober bis Februar sieben Prozent niedriger als im Vorjahreszeitraum Heizen mit Gas neun Prozent günstiger, Heizen mit Öl zwei Prozent günstiger Niedrige Gaspreise für Anbieterwechsel nutzen



Verbraucher profitieren in der aktuellen Heizperiode (Oktober 2017 bis Februar 2018) von niedrigeren Heizkosten. Hauptgrund: Aufgrund des vergleichsweise milden Winters benötigten sie bislang sieben Prozent weniger Energie zum Heizen als im Vorjahreszeitraum.1) Eine Musterfamilie, die ihr Reihenhaus mit Gas heizt, zahlte dafür von Oktober 2017 bis Februar 2018 789 Euro. Das sind neun Prozent weniger als in der vorangegangenen Heizperiode (865 Euro). Bei derselben Familie mit Ölheizung sanken die Kosten nur um zwei Prozent von 825 Euro auf 811 Euro.



"Die Heizkosten von Gas- und Heizölkunden unterscheiden sich derzeit kaum noch", sagt Dr. Oliver Bohr, Geschäftsführer im Bereich Energie bei CHECK24. Heizen mit Öl ist aktuell drei Prozent teurer als mit Gas. In der vergangenen Heizperiode zahlten Verbraucher mit Ölheizung noch fast fünf Prozent weniger als ein vergleichbarer Haushalt mit Gasheizung.



Wettbewerb lässt Gaspreis weiter sinken - Ersparnis von 188 Mio. Euro p. a. durch Anbieterwechsel



Der durchschnittliche Gaspreis für Endkunden hat zuletzt einen neuen Tiefstwert erreicht. 20.000 kWh kosteten im Schnitt 1.185 Euro. "Gas ist aktuell günstig wie nie. Verbraucher sollten das Preistief für einen Wechsel nutzen, vor allem wenn sie noch in teuren Grundversorgungstarifen stecken", sagt Bohr. Innerhalb eines Jahres konnten Verbraucher so insgesamt 188 Mio. Euro einsparen, wie aus einer repräsentativen Studie von WIK-Consult hervorgeht.2) Verbraucher, die Fragen zu ihrem Stromtarif haben, erhalten bei den CHECK24-Energieexperten an sieben Tagen die Woche eine persönliche Beratung per Telefon oder E-Mail. Über das Vergleichsportal abgeschlossene Energieverträge sehen und verwalten Kunden im Energiecenter.



