MUMBAI (IT-Times) - Die Internet- und Telekommunikations-Holding SoftBank und der E-Commerce Gigant Alibaba beteiligen sich am indischen Online-Marktplatz Paytm Mall. Die chinesische Alibaba Group Holding Ltd. und die japanische SoftBank Group Corp. wollen insgesamt 445 Mio. US-Dollar in den indischen...

Den vollständigen Artikel lesen ...