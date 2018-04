Frankfurt - In ihrem neuen Economic Outlook erwartet die OECD ein stärkeres Wachstum der Weltwirtschaft in 2018 und 2019, aber mit steigenden Spannungen, so Dr. Eberhardt Unger von "fairesearch". Das Welt-BIP dürfte nach +3,7% in 2017 um etwa 4% in den beiden Folgejahren zunehmen.

Den vollständigen Artikel lesen ...