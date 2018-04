Der Auftrag für die neuen blauen Pässe ging ausgerechnet an eine Firma aus der EU. Das will der britische Drucker De La Rue nicht hinnehmen.

Er sieht schlicht und unauffällig aus: Der britische Reisepass in dezentem dunkelblau. Doch seit einigen Wochen sorgt das Ausweisdokument, das für Brexit-Befürworter zu einem Symbol für ihre Souveränität von der EU geworden ist, in Großbritannien für Aufregung. Die Regierung in London hatte kürzlich den Auftrag für den Druck der Dokumente vergeben - und zwar an ein Unternehmen vom europäischen Kontinent.

Das wollen tausende Briten nicht hinnehmen. Auch nicht De La Rue, das britische Unternehmen, das bei der Ausschreibung den Kürzeren gezogen hatte. Wie die "Financial Times" unter Berufung auf das Unternehmen berichtet, hat De La Rue erste Schritte eingeleitet, um gegen die Auftragsvergabe zu klagen.

Das Traditionsunternehmen ist trotz seines französisch klingenden Namens seit 1821 in England ansässig und der größte nichtstaatliche Hersteller von Sicherheitsdokumenten und Banknoten - auch der britischen Pässe. Doch bei der Vergabe des Auftrags für den neuen Reisepass erhielt das französisch-niederländische Unternehmen Gemalto ...

