Linz - Wie erwartet, verlief die Notenbanksitzung in Tschechien letzte Woche Donnerstag unspektakulär, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Der Leitzins sei unverändert bei 0,75% beibehalten worden. Der Markt gehe aber weiterhin davon aus, dass in diesem Jahr noch eine zusätzliche Zinserhöhung auf der Agenda stehen werde. Dies sei auch von Notenbankgouverneur Jiri Rusnok bereits im Februar signalisiert worden. Ein Blick auf die wirtschaftliche Entwicklung des Landes untermauere diese Prognose. Das Wachstum sei zuletzt auf 5,20% angestiegen und die Arbeitslosenrate liege unter 4,0%.

