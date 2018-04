Stuttgart - Viele Anleger haben erkannt, dass die Dividendenrendite ein wesentlicher Performancetreiber bei Aktieninvestments ist, so die Experten von LBBW Asset Management im Kommentar zum LBBW Zyklus Strategie R (ISIN DE000A0RA061/ WKN A0RA06).Doch vielen Investoren sei nicht bewusst, dass sie ihre Dividendenstrategie verfeinern könnten, wenn sie auf das richtige Timing achten würden. "Historische Kursmuster zeigen, dass der Zeitraum zwischen Ankündigung und Ausschüttung der Dividende häufig eine besonders Erfolg versprechende Phase ist", sage Markus Zeiß, Leiter Equity bei der LBBW Asset Management. In den vergangenen fünf Jahren habe sich in dieser Zeit - bezogen auf den Euroraum - gegenüber dem Aktienindex EURO STOXX 50 eine Outperformance von 18,75 Prozent erzielen lassen. Dabei habe die Volatilität nur bei rund zwei Dritteln der Schwankungsintensität des EURO STOXX 50 gelegen.

