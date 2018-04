Der Kupferkonzern Aurubis hat sich mit den Wieland-Werken über den Verkauf seines Geschäfts mit Flachwalzprodukten geeinigt. Der Kaufvertrag sei Ende März unterzeichnet worden, teilte Aurubis am Dienstag in Hamburg mit. Die Kartellbehörden müssen der Transaktion noch zustimmen. Über finanzielle Details sei Stillschweigen vereinbart worden, hieß es.

Aurubis hatte bereits Mitte Februar erklärt, mit dem familiengeführten Wieland-Werken in fortgeschrittenen Verkaufsverhandlungen zu stehen. Damals hieß es, der Unternehmensbereich komme auf einen Umsatz von rund 1,3 Milliarden Euro. Er umfasst Fabriken in den USA, den Niederlanden, Finnland und Deutschland sowie Schneidcenter in der Slowakei, Italien und Großbritannien sowie eine Verkaufsorganisation.

Das für den Geschäftsbereich zuständige Vorstandsmitglied Stefan Boel wird Aurubis im Zuge des Verkaufs verlassen. Mit der Trennung von den Flachwalzprodukten will sich Aurubis weiter auf die Metallerzeugung nicht nur von Kupfer konzentrieren. Flachwalzprodukte werden der Metallverarbeitung zugerechnet./nas/stw/das

ISIN DE0006766504

