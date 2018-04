Unsere Barrick Gold (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: ABX) Spekulation bereitet weiter Freude! Auch am Handelstag nach Ostern kann die Notierung zulegen und startet am heutigen Dienstag mit einer Eröffnungslücke bei 10,32 Euro in den Markt, kommt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...