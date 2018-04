Baden-Baden (ots) -



9,01 Millionen sahen den zweiten Auftritt von Heike Makatsch als Kommissarin Ellen Berlinger im Ersten



Einen Erfolg beim Publikum erzielte der Ostermontag-Tatort "Zeit der Frösche" von SWR und ARD Degeto am gestrigen Abend (2. April 2018) im Ersten: 9,01 Millionen Zuschauer verfolgten den zweiten Auftritt von Heike Makatsch als Kommissarin Ellen Berlinger, die dieses Mal in Mainz ermittelte. Damit war der "Tatort - Zeit der Frösche" die meistgesehene Sendung des Tages im deutschen Fernsehen. Die Zuschauerzahl entspricht einem Marktanteil von 25,7 Prozent. Auch bei den Zuschauern von 14 bis 49 Jahren erreichte der "Tatort" einen guten Marktanteil von 20,4 Prozent.



Zweiter Tatort mit Heike Makatsch



Kommissarin Ellen Berlinger suchte mit ihrem Kollegen Martin Rascher, gespielt von Sebastian Blomberg, den Mörder eines jungen Mädchens. Das Drehbuch stammt von Marco Wiersch, nach einer Vorlage von Florian Oeller, Regie führte Markus Imboden. Luis Kurecki, Jule Böwe, Jan Messutat, Lucas Prisor, Cathrin Buhtz und Robert Schupp waren in weiteren Rollen zu sehen. Die Redaktion hatten Michael Schmidl (SWR) und Birgit Titze (ARD Degeto).



