marktEINBLICKE um 12: Schwacher Start nach der Osterpause, Tesla lässt keine Langeweile aufkommen

Nachdem die Wall Street einen schlechten Start in das zweite Quartal 2018 hingelegt hatte, ziehen die Aktienmärkte hierzulande nun nach. Am Dienstagmittag rutscht der DAX um mehr als 1 Prozent in die Tiefe. Die vor Ostern aufgekommene Hoffnung auf eine Erholung hat sich damit auch schon wieder erledigt.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX -1,3% 11.944

MDAX -1,5% 25.206

TecDAX -1,8% 2.450

SDAX -1,0% 11.806

Euro Stoxx 50 -1,1% 3.323

Die Topwerte im DAX sind E.ON (WKN: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999), adidas (WKN: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0) und Deutsche Börse (WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055). Auch die Tesla-Aktie (WKN: A1CX3T / ISIN: US88160R1014) findet große Beachtung. Schließlich hat der kalifornische Elektrowagenbauer derzeit mit vielen Herausforderungen zu kämpfen.

