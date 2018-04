Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Sodexo nach niedrigeren Prognosen für 2018 von 98 auf 84 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Diese würfen neue Fragen auf zu den Margen bei Neuaufträgen und zur Lohninflation in den USA, schrieb Analyst Jamie Rollo in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Ein Umbau des Caterers und Investitionen dürften die Margen auch im kommenden Jahr belasten./bek/ajx

Datum der Analyse: 03.04.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN FR0000121220

AXC0110 2018-04-03/12:36