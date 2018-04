Paris - Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) rutschte Anfang des Jahres unter die wichtige Unterstützung bei 160,69 Euro, die aus dem Hoch vom April 2015 resultierte, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate".Im Anschluss habe sich die Abwärtsbewegung beschleunigt, was den Bund-Future auch unter das Tief aus dem Jahr 2017 bei 158,73 Euro befördert habe, womit sich kräftiges Abwärtspotenzial eröffnet habe. Die nächste signifikante Unterstützung tauche nun erst am Tief aus dem Jahr 2015 bei 148,23 Euro auf. Ein Erholungsversuch habe jüngst knapp unterhalb der nun als Widerstand fungierenden Marke von 160,69 Euro geendet, womit das Verkaufssignal bestehen geblieben sei. Danach sei es wieder abwärts gegangen, was jedoch in erster Linie auf Rollverluste beim Future-Wechsel zurückzuführen gewesen sei.

