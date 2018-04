Berlin (ots) - Fußballfans, die nach Russland zur WM reisen, sollten sich schnellstens um eine Zeckenimpfung kümmern. Darauf weist Jens Hermes, Impfexperte der Betriebskrankenkasse Verkehrsbauunion (BKK·VBU) hin: "Wer plant, sich in Russland die Spiele der deutschen Nationalmannschaft anzusehen, sollte sich jetzt gegen FSME (Frühsommer-Meningoenzephalitis) impfen lassen".



Reisemediziner weisen darauf hin, dass die Regionen zwischen Moskau und St. Petersburg sowie Regionen in Süd- und Ost-Sibirien zu den Hochrisikogebieten zählen. Auch Karelien mit seinen Feuchtbiotopen nördlich des Ladogagsees gilt als Hochrisikogebiet. "Vor allem bei Outdoor-Aktivitäten vor und nach den Spielen heißt es aufpassen", so Hermes weiter.



Für einen mehrjährigen Impfschutz sind drei Impfungen nötig. Die ersten beiden erfolgen im Abstand von ein bis drei Monaten, die dritte - je nach Impfstoff - nach fünf, neun oder zwölf Monaten. Auffrischungen sind in Abständen zwischen drei und fünf Jahren nötig.



