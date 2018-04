Der Kurs des Euro ist am Dienstag nach zwischenzeitlichen Gewinnen wieder unter die Marke von 1,23 US-Dollar gefallen. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete im Mittagshandel 1,2294 Dollar. Am Morgen war der Euro noch bis auf 1,2336 Dollar gestiegen.

Der Euro näherte sich so den Tagestiefstständen vom Vortag an. Die am Vormittag veröffentlichten Konjunkturdaten gaben dem Markt jedoch keine klare Richtung. Aus den USA werden keine wichtigen Konjunkturdaten erwartet.

Der zugespitzte Handelskonflikt zwischen China und den USA sorgt für Verunsicherung an den Märkten. China hatte am Montag Vergeltungsmaßnahmen für US-Zölle beschlossen. Das Volumen der Zölle ist zwar vergleichsweise niedrig. "Die Belastung für die Märkte liegt also nicht in den Zöllen an sich, sondern in dem, was sie repräsentieren könnten: Ein Bruch des globalen Handelssystems", kommentierte Commerzbank-Devisenexpertin Thu Lan Nguyen./jsl/tos/jha/

ISIN EU0009652759

AXC0112 2018-04-03/13:01