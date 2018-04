Der chinesische Photovoltaik-Hersteller plant den Bau einer Fabrik im US-Bundesstaat Florida. Die dort produzierte Menge an Solarmodulen von Jinko Solar wird nicht ausreichen, um den Liefervertrag mit dem US-Projektierer Nextera Energy zu erfüllen.Jinko Solar und Nextera Energy haben kurz vor Ostern einen Liefervertrag geschlossen. Solarmodule mit bis zu 2750 Megawatt - rund sieben Millionen Stück - will der Projektierer von dem chinesischen Hersteller in den kommenden vier Jahren beziehen, wie die Unternehmen mitteilten. in Jacksonville in Florida plant Jinko Solar den Aufbau einer Modulfertigung, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...