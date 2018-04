Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist nach Ostern schwach in die verkürzte Börsenwoche gestartet. Die sich zuspitzende Lage im Handelsstreit zwischen den USA und China hatte bereits am Ostermontag den US-Börsen stark zugesetzt. So rutschte der Leitindex SMI am Dienstag gleich von Beginn weg unter die Schwelle von 8'700 Punkte und weitete die Kurseinbussen in der Folge noch aus. Die Verunsicherung der Anleger hat mit den wachsenden Sorgen um den Handelsstreit weiter zugenommen. US-Präsident Donald Trump bleibe ein Risiko für die Finanzmärkte, so ein Händler.

Die Börsen seien zurzeit hin und her gerissen zwischen der Angst vor einer weiteren Verschlechterung der Handelsbeziehungen zwischen den USA und China sowie der Hoffnung auf eine gütliche Verhandlungslösung, heisst es am Markt weiter. Zuletzt gab es vermehrt Hinweise darauf, dass der Streit eskalieren könnte. Denn nur eineinhalb Wochen nach Inkrafttreten der umstrittenen US-Zölle auf Stahl und Aluminium belegt China 128 US-Produkte mit Zöllen zwischen 15 und 25%. Am Nachmittag stehen keine US-Konjunkturdaten auf dem Programm, die dem Aktienhandel etwas Halt geben könnten.

Der Swiss Market Index (SMI) verliert bis 12 Uhr 1,24% auf 8'632,30 Punkte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) sinkt um 1,36% auf 1'415,15 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 1,24% auf 10'063,25. Die 30 wichtigsten Titel verlieren ...

