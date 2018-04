Die Aktien des britischen Bezahlsenders Sky haben am Dienstag mit einem Plus von 1,31 Prozent auf 1314,50 Pence die Gewinnerliste im britischen FTSE-100-Index angeführt. Um bei dessen geplanter Übernahme doch noch zum Zuge zukommen, zeigt sich der US-Medienkonzern 21st Century Fox von Branchenmogul Rupert Murdoch zu Zugeständnissen bereit.

Man habe der britischen Wettbewerbsaufsicht CMA zwei Vorschläge unterbreitet, teilte Sky mit. Ein Vorschlag sei, den Nachrichtensender Sky News rechtlich abzutrennen. Alternativ könne Sky News auch an den US-Unterhaltungsriesen Disney verkauft werden - dieser ist wiederum an großen Teilen von Fox interessiert und will auch auf Sky nicht verzichten.

Analyst Ian Whittaker von Liberum Capital teilt die Einschätzung von Sky, wonach diese Vorschläge geeignet sein sollten, die Bedenken der CMA zu zerstreuen. Wichtiger sei aber, ob Fox und Disney mit neuen Offerten das Angebot des US-Kabelnetzbetreibers Comcast von 1250 Pence je Sky-Aktie konterten./gl/jha/

