+-------------------------------------------------------+----------------------+ |(a) Full name of discloser: |Man Group Plc | +-------------------------------------------------------+----------------------+ |(b) Owner or controller of interests and short |N/A | |positions disclosed, if different from 1(a): | | | | | +-------------------------------------------------------+----------------------+ |(c) Name of offeror/offeree in relation to whose |Melrose Industries plc| |relevant securities this form relates: | | | | | +-------------------------------------------------------+----------------------+ |(d) If an exempt fund manager connected with an |N/A | |offeror/offeree, state this and specify identity of | | |offeror/offeree: | | +-------------------------------------------------------+----------------------+ |(e) Date position held/dealing undertaken: |29(th) March 2018 | | | | +-------------------------------------------------------+----------------------+ |(f) In addition to the company in 1(c) above, is the |YES / NO / N/A | |discloser making disclosures in respect of any other |If YES, specify which:| |party to the offer? |GKN plc | | | | +-------------------------------------------------------+----------------------+



2. POSITIONS OF THE PERSON MAKING THE DISCLOSURE



(a) Interests and short positions in the relevant securities of the offeror or offeree to which the disclosure relates following the dealing (if any)



+--------------+---------------------------------------------------------------+ |Class of | 48/7p ordinary | |relevant | | |security: | | | | | +--------------+---------------------------------------------+-----------------+ | | Interests | Short positions | | +--------------------------------------+------+----------+------+ | | Number | % | Number | % | +--------------+--------------------------------------+------+----------+------+ |(1) Relevant | 0 | 0 | 0 | 0 | |securities | | | | | |owned and/or | | | | | |controlled: | | | | | +--------------+--------------------------------------+------+----------+------+ |(2) Cash- | |1.5587|19,577,387|1.0085| |settled | | | | | |derivatives: | 30,257,308 | | | | | | | | | | +--------------+--------------------------------------+------+----------+------+ |(3) Stock- | 0 | 0 | 0 | 0 | |settled | | | | | |derivatives | | | | | |(including | | | | | |options) and | | | | | |agreements to | | | | | |purchase/sell:| | | | | +--------------+--------------------------------------+------+----------+------+ | | |1.5587|19,577,387|1.0085| | TOTAL: | | | | | | | 30,257,308 | | | | | | | | | | +--------------+--------------------------------------+------+----------+------+



All interests and all short positions should be disclosed.



Details of any open stock-settled derivative positions (including traded options), or agreements to purchase or sell relevant securities, should be given on a Supplemental Form 8 (Open Positions).



(b) Rights to subscribe for new securities (including directors' and other employee options)



+---------------------------------------------------------------------------+-+ |Class of relevant security in relation to which subscription right exists: | | +---------------------------------------------------------------------------+-+ |Details, including nature of the rights concerned and relevant percentages:| | +---------------------------------------------------------------------------+-+



3. DEALINGS (IF ANY) BY THE PERSON MAKING THE DISCLOSURE



Where there have been dealings in more than one class of relevant securities of the offeror or offeree named in 1(c), copy table 3(a), (b), (c) or (d) (as appropriate) for each additional class of relevant security dealt in.



The currency of all prices and other monetary amounts should be stated.



(a) Purchases and sales



+--------------------------+-------------+--------------------+--------------+ |Class of relevant security|Purchase/sale|Number of securities|Price per unit| | | | | | +--------------------------+-------------+--------------------+--------------+



(b) Cash-settled derivative transactions



+------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | Class of | Product | Nature of dealing | Number of |Price per| | relevant | description |e.g. opening/closing a| reference | unit | | security | e.g. CFD | long/short position, | securities | (GBP) | | | |increasing/reducing a | | | | | | long/short position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a short | 2,339 | 2.2528 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Reducing a short | 4,475 | 2.2531 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a short | 62| 2.2531 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a short | 1,938 | 2.2532 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Reducing a short | 7,365 | 2.2523 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Reducing a short | 279 | 2.2526 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a short | 922 | 2.2531 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a short | 2,487 | 2.2531 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Reducing a short | 57| 2.2526 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a short | 55| 2.2528 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Reducing a short | 54| 2.2526 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Reducing a short | 656 | 2.2531 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a short | 13,483 | 2.2532 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a short | 599 | 2.2531 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Reducing a short | 884 | 2.2526 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a short | 193 | 2.2528 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a short | 1,082 | 2.2537 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Reducing a short | 7,945 | 2.2526 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Reducing a short | 363 | 2.2526 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 15,610 | 2.2192 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 66,940 | 2.2283 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 170,197 | 2.2381 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 176,967 | 2.2614 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 4,263 | 2.2890 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 209,725 | 2.2950 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 49,065 | 2.3100 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 171,804 | 2.3100 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 85,996 | 2.2678 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 124,090 | 2.2614 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 2,989 | 2.2890 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 4,315 | 2.2890 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 147,061 | 2.2950 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 212,253 | 2.2950 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 120,471 | 2.3100 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 173,875 | 2.3100 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 75,231 | 2.2678 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 48,257 | 2.2614 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 1,162 | 2.2890 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 57,189 | 2.2950 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 46,850 | 2.3100 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 13,785 | 2.2614 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 332 | 2.2890 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 16,337 | 2.2950 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 13,383 | 2.3100 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 24,707 | 2.2678 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 19,255 | 2.2283 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 48,958 | 2.2381 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 50,905 | 2.2614 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 1,227 | 2.2890 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 60,328 | 2.2950 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 14,114 | 2.3100 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 49,420 | 2.3100 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 27,955 | 2.2678 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 35,718 | 2.2614 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 860 | 2.2890 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 1,243 | 2.2890 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 42,331 | 2.2950 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 61,094 | 2.2950 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 34,675 | 2.3100 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 50,047 | 2.3100 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a short | 15,300 | 2.2531 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Reducing a short | 80,100 | 2.2471 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Opening a long | 302,858 | 2.2446 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Opening a long | 101,654 | 2.2525 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Opening a long | 197,300 | 2.2608 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Opening a long | 134,019 | 2.2630 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Opening a long | 250,673 | 2.2698 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Opening a long | 450,150 | 2.3094 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 94,436 | 2.2678 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 70,726 | 2.2614 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 1,706 | 2.2890 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 2,461 | 2.2890 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 120,972 | 2.2950 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 83,814 | 2.2950 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 99,095 | 2.3100 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 68,658 | 2.3100 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 81,583 | 2.2678 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 39,666 | 2.2283 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 100,849 | 2.2381 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 104,862 | 2.2614 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 2,528 | 2.2890 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 124,269 | 2.2950 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 29,071 | 2.3100 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 101,797 | 2.3100 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 260,380 | 2.2487 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a short | 11,561 | 2.2587 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 43,244 | 2.2946 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 2,947 | 2.3012 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 181,110 | 2.2521 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a short | 36,364 | 2.2503 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 63,920 | 2.2678 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Reducing a short | 6,005 | 2.2507 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Reducing a long | 50,554 | 2.2678 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 37,116 | 2.2946 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 2,529 | 2.3012 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Reducing a long | 148,791 | 2.2521 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Reducing a short | 8,011 | 2.2587 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Reducing a long | 217,143 | 2.2418 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Reducing a long | 64,215 | 2.2678 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Opening a long | 260,118 | 2.2446 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Opening a long | 87,308 | 2.2525 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Opening a long | 169,458 | 2.2608 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Opening a long | 115,106 | 2.2630 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Opening a long | 215,298 | 2.2698 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Opening a long | 386,625 | 2.3094 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Reducing a long | 77,447 | 2.2678 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 60,709 | 2.2614 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 1,464 | 2.2890 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 2,112 | 2.2890 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 71,942 | 2.2950 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 103,838 | 2.2950 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 85,059 | 2.3100 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 58,933 | 2.3100 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 34,033 | 2.2283 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 86,526 | 2.2381 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 89,970 | 2.2614 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 2,168 | 2.2890 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 106,621 | 2.2950 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 24,943 | 2.3100 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 87,341 | 2.3100 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Reducing a long | 16,990 | 2.2418 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Reducing a short | 549 | 2.2587 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 5,934 | 2.2946 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 404 | 2.3012 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Reducing a long | 11,387 | 2.2521 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Reducing a long | 5,963 | 2.2678 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 9,706 | 2.2614 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 233 | 2.2890 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 337 | 2.2890 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 11,504 | 2.2950 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 16,603 | 2.2950 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 13,601 | 2.3100 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 9,424 | 2.3100 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Reducing a long | 4,803 | 2.2678 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Opening a long | 41,585 | 2.2446 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Opening a long | 13,958 | 2.2525 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Opening a long | 27,092 | 2.2608 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Opening a long | 18,402 | 2.2630 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Opening a long | 34,422 | 2.2698 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Opening a long | 61,811 | 2.3094 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 5,442 | 2.2283 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 13,837 | 2.2381 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 14,387 | 2.2614 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 346 | 2.2890 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 17,050 | 2.2950 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 3,989 | 2.3100 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 13,968 | 2.3100 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a short | 561 | 2.2503 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Reducing a long | 3,756 | 2.2678 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 27,360 | 2.2946 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 1,863 | 2.3012 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Opening a long | 56,969 | 2.2446 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Opening a long | 19,121 | 2.2525 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Opening a long | 37,114 | 2.2608 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Opening a long | 25,210 | 2.2630 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Opening a long | 47,156 | 2.2698 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Opening a long | 84,677 | 2.3094 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 7,455 | 2.2283 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 18,955 | 2.2381 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 19,709 | 2.2614 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 474 | 2.2890 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 23,358 | 2.2950 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 5,465 | 2.3100 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 19,135 | 2.3100 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Reducing a long | 7,700 | 2.2678 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 13,297 | 2.2614 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 320 | 2.2890 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 462 | 2.2890 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 15,759 | 2.2950 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 22,744 | 2.2950 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 12,910 | 2.3100 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 18,633 | 2.3100 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Reducing a long | 6,225 | 2.2678 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 8,129 | 2.2946 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 553 | 2.3012 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Reducing a long | 14,872 | 2.2521 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Reducing a short | 706 | 2.2587 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Reducing a long | 22,452 | 2.2418 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a short | 857 | 2.2503 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Reducing a long | 4,950 | 2.2678 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a short | 21,200 | 2.2531 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a short | 73,100 | 2.2531 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 2,816 | 2.2678 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Reducing a long | 21,170 | 2.2418 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 17,660 | 2.2946 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 1,203 | 2.3012 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Reducing a long | 13,117 | 2.2521 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a short | 430 | 2.2587 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Opening a long | 123,706 | 2.2446 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Opening a long | 41,521 | 2.2525 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Opening a long | 80,590 | 2.2608 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Opening a long | 54,742 | 2.2630 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Opening a long | 102,393 | 2.2698 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Opening a long | 183,871 | 2.3094 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 16,190 | 2.2283 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 41,164 | 2.2381 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 42,801 | 2.2614 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 1,031 | 2.2890 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 50,725 | 2.2950 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 11,867 | 2.3100 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 41,553 | 2.3100 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Reducing a long | 5,971 | 2.2678 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 28,873 | 2.2614 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 695 | 2.2890 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 1,004 | 2.2890 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 34,219 | 2.2950 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 49,387 | 2.2950 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 28,032 | 2.3100 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 40,458 | 2.3100 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Reducing a long | 4,412 | 2.2678 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Reducing a long | 2,322 | 2.2678 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 7,585 | 2.2283 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 19,286 | 2.2381 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 20,052 | 2.2614 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 483 | 2.2890 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 23,765 | 2.2950 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 5,560 | 2.3100 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 19,468 | 2.3100 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 10,710 | 2.2678 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Opening a long | 14,764 | 2.2446 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Opening a long | 4,955 | 2.2525 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Opening a long | 9,619 | 2.2608 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Opening a long | 6,533 | 2.2630 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Opening a long | 12,222 | 2.2698 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Opening a long | 21,945 | 2.3094 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 1,931 | 2.2283 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 4,912 | 2.2381 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 5,107 | 2.2614 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 123 | 2.2890 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 6,053 | 2.2950 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 1,417 | 2.3100 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 4,959 | 2.3100 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 14,056 | 2.2614 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 338 | 2.2890 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 488 | 2.2890 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 24,043 | 2.2950 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 16,658 | 2.2950 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 13,647 | 2.3100 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 19,696 | 2.3100 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Reducing a long | 2,827 | 2.2678 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 3,446 | 2.2614 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 83| 2.2890 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 119 | 2.2890 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 4,084 | 2.2950 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 5,894 | 2.2950 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 3,346 | 2.3100 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 4,830 | 2.3100 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 9,346 | 2.2678 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Reducing a short | 272 | 2.2587 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 2,106 | 2.2946 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 143 | 2.3012 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Reducing a long | 5,693 | 2.2521 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Reducing a long | 8,892 | 2.2418 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 5,386 | 2.2614 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 129 | 2.2890 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 6,384 | 2.2950 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 5,231 | 2.3100 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a short | 45| 2.2503 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Reducing a long | 975 | 2.2678 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 1,389 | 2.2487 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a short | 32,000 | 2.2531 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a short | 12,400 | 2.2531 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a short | 4,800 | 2.2531 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a short | 4,400 | 2.2531 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a short | 39,600 | 2.2531 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a short | 29,500 | 2.2531 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 214,325 | 2.2614 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 5,165 | 2.2890 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 253,996 | 2.2950 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a long | 208,066 | 2.3100 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+ | 48/7p | CFD | Increasing a short | 17,400 | 2.2531 | | ordinary | | position | | | +------------+---------------+----------------------+----------------+---------+



(c) Stock-settled derivative transactions (including options)



(i) Writing, selling, purchasing or varying



+--------+-----------+-----------+----------+--------+---------+------+--------+ |Class of| Product | Writing, |Number of |Exercise| Type |Expiry| Option | |relevant|description|purchasing,|securities| price | e.g. | date | money | |security| e.g. call | selling, | to which |per unit|American,| | paid/ | | | option | varying | option | |European | |received| | | | etc. | relates | | etc. | |per unit| +--------+-----------+-----------+----------+--------+---------+------+--------+ | | | | | | | | | +--------+-----------+-----------+----------+--------+---------+------+--------+



(ii) Exercise



+--------------+----------------+----------------+---------------+-------------+ | Class of | Product | Exercising/ | Number of | Exercise | | relevant | description | exercised | securities | price per | | security |e.g. call option| against | | unit | +--------------+----------------+----------------+---------------+-------------+ | | | | | | | | | | | | +--------------+----------------+----------------+---------------+-------------+



(d) Other dealings (including subscribing for new securities)



+--------------------+-------------------------+-------+-----------------------+ | Class of relevant | Nature of dealing |Details| Price per unit (if | | security | e.g. subscription, | | applicable) | | | conversion | | | +--------------------+-------------------------+-------+-----------------------+ | | | | | +--------------------+-------------------------+-------+-----------------------+



4. OTHER INFORMATION



(a) Indemnity and other dealing arrangements



+------------------------------------------------------------------------------+ |Details of any indemnity or option arrangement, or any agreement or | |understanding, formal or informal, relating to relevant securities which may | |be an inducement to deal or refrain from dealing entered into by the person | |making the disclosure and any party to the offer or any person acting in | |concert with a party to the offer: | |Irrevocable commitments and letters of intent should not be included. If | |there are no such agreements, arrangements or understandings, state 'none' | +------------------------------------------------------------------------------+ | | |None | | | +------------------------------------------------------------------------------+



(b) Agreements, arrangements or understandings relating to options or derivatives



+------------------------------------------------------------------------------+ |Details of any agreement, arrangement or understanding, formal or informal, | |between the person making the disclosure and any other person relating to: | |(i) the voting rights of any relevant securities under any option; or | |(ii) the voting rights or future acquisition or disposal of any relevant | |securities to which any derivative is referenced: | |If there are no such agreements, arrangements or understandings, state 'none' | +------------------------------------------------------------------------------+ | | |None | | | +------------------------------------------------------------------------------+



(c) Attachments



+-----------------------------------------------------+--------+ | Is a Supplemental Form 8 (Open Positions) attached? | YES/NO | +-----------------------------------------------------+--------+



+---------------------+-------------------+ | Date of disclosure: | 03(rd) April 2018 | +---------------------+-------------------+ | Contact name: | Matthew Irwin | | | | +---------------------+-------------------+ | Telephone number: | 02071447255 | +---------------------+-------------------+



