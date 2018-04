Paris - Der jüngste Kursrutsch an der Wall Street hat am Dienstag nach dem verlängerten Osterwochenende auch an Europas Aktienmärkten die Stimmung getrübt. Allerdings fielen die hiesigen Kursverluste geringer aus als jenseits des Atlantiks. Als anhaltende Belastung sah Analyst Neil Wilson vom Broker ETX Capital den eskalierenden Handelskonflikt zwischen den USA und China. Dazu komme der Ausverkauf im US-Technologiesektor.

Gegen Mittag stand der EuroStoxx 50 0,88 Prozent im Minus bei 3331,98 Punkten. Damit endete für den Leitindex der Eurozone erst einmal eine mehrtägige Erholungsserie, die ihm am Donnerstag für die feiertagsbedingt verkürzte Handelswoche einen Kursanstieg von insgesamt fast 2 Prozent beschert hatte. In Paris sank der CAC-40 -Index am Dienstag um 0,75 Prozent auf 5128,55 Zähler, und der Londoner FTSE ...

