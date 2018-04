Unterföhring (ots) -



Mit fast 700 PS bei halsbrecherischem Tempo über eine Rennstrecke brausen - und trotzdem unnachgiebige Fokussierung auf das Ziel beweisen: Die Race-Challenge bei "Start Up! Wer wird Deutschlands bester Gründer?" am Mittwoch, 4. April 2018, um 20:15 Uhr in SAT.1 bringt die Kandidaten an ihre mentalen und körperlichen Grenzen. Während sie auf dem Beifahrersitz von Rennfahrer Sven Heidfeld über den Spreewaldring rasen, gilt es gleichzeitig, die Fragen der Jury-Mitglieder Lea Lange und Dr. Klaus Schieble zu beantworten. Wer glänzt auch in dieser extremen Stresssituation mit höchster Konzentration auf das Wesentliche? Investor Carsten Maschmeyer weiß, dass diese Fähigkeit gerade für Gründer unverzichtbar ist: "Als zukünftige Unternehmerinnen und Unternehmer werden Sie immer wieder in Sondersituationen geraten. Gerade in der Gründungsphase. Viele Aufgaben, verschiedene Themen. Alles auf einmal! Viel Druck. Viel Tempo. [...] Mit Krisen kann man nicht verhandeln. Da müssen Sie aktiv sein." Für einen der Gründer geht ein Kindheitstraum in Erfüllung, eine andere Kandidatin kommt bei der Challenge an ihre Grenzen: "Das war das Schlimmste, was ich je gemacht habe." Die zehn Gründer, die es in Folge drei geschafft haben, stehen außerdem vor der Aufgabe, die Zielgruppe speziell für ihr jeweiliges Produkt zu definieren. Mit der Hilfe von Schauspielern präsentieren sie Lea Lange, Dr. Klaus Schieble und Coach Matthew Mockridge die jeweils prototypischen Kunden bzw. Kundinnen auf der Bühne in einem Berliner Theater. Welcher Gründer macht klar, dass er nicht nur seine Idee und sein Produkt, sondern auch die künftigen Kunden, ihre Gewohnheiten und Vorlieben kennt? Vor allem Lea Lange setzt große Erwartungen in die Kandidaten - und ist enttäuscht: "Wir haben wirklich ein bisschen mehr heute erwartet." Woher kommt die Unzufriedenheit der Juniqe-Gründerin? Wer schafft es, Carsten Maschmeyer und die Jury weiterhin von seiner Persönlichkeit und seinem Produkt zu überzeugen? Wer kann die Gründungs-Reise fortsetzen und für wen heißt es "Mit Ihnen möchte ich heute leider keine Firma gründen"? Das sind die zehn verbliebenen Gründer und ihre Produktideen, die weiter im Rennen um eine Million Euro Cash-Investment und eine gemeinsame Firma mit Carsten Maschmeyer sind: Anja Jäger, 46 (selbstständige Kosmetikerin aus Vellmar) Windschutz für Sonnenliegen Daniel Termann, 25 (Medizinstudent aus Berlin) Der Komator - eine Vorrichtung, die Betten zum Schwingen bringt. Zur Optimierung des Schlafes misst eine App dabei die Herz- und Atemrate des Schlafenden. Daniela Zavec, 42 (Beraterin und Technologie-Scout aus Weimar) Eine App, die anzeigt, ob alle Schulbücher, die für den Schultag nötig sind, im Schulranzen sind. Jennifer Schwade, 29 (Unternehmensberaterin aus München) Armshaper für Oberarme Kerstin Weise, 50 (Geschäftsfrau aus München) chokoin - ein Erfrischungsgetränk auf Basis der Kakaofrucht Kim Eisenmann, 23 (Studentin aus Karlsruhe) FlipPen - eine Kombination aus Kugelschreiber, Textmarker und Handspielgerät Linda Wonneberger, 29 (Gründerin aus Berlin) LindaBra - ein passender und bequemer BH ohne Metallbügel Nexhmedin "Ned" Sadikaj, 25 (freiberuflicher Berater aus Blaufeld-Wiesenbach) HeinHo - Kleidungsstück, das verhindert, dass Hemden aus der Hose rutschen. Sevil von Kuczkowski, 41 (Freelancerin aus Frankfurt) Frischemesser für Lebensmittel, der anzeigt, ob Getränke noch frisch sind. Stefan Chang, 34 (Doktorand aus Aachen) Ein hygienischer Schuhschrank, der Schuhe von Gerüchen reinigt und von Bakterien befreit. Weitere Infos zur neuen Gründer-Reihe, Interviews mit der Jury, Gründer-Coach Matthew Mockridge und den Kandidaten sowie Pressematerial zum Download finden Sie unter http://presse.sat1.de/startup/. Bei Fragen:



