Zürich - Der ausserbörsliche Handel der Zürcher Kantonalbank (ZKB) hat sich in der verkürzten Karwoche von seiner regen Seite gezeigt. Sowohl das Gesamtvolumen als auch die Anzahl der Abschlüsse verbesserten sich. Zudem stieg der ZKB-KMU-Index um 0,7% auf 1'382,77 Punkte an.

Mit Blick auf den abgelaufenen Monat März legte der ZKB-KMU-Index dank der positiven Kursentwicklungen von Thurella und Schilthorn Bahnen um etwa 0,3% zu. Mit 11,31 Mio CHF war der März der seit Jahresbeginn umsatzstärkste Monat. Nicht ganz mithalten konnte indes die Anzahl der Abschlüsse mit 534. Am meisten Transaktionen seit Anfang 2018 wurden im Januar mit 582 erreicht.

In der vergangenen, um einen Tag verkürzten Handelswoche war die Volumenzunahme von 28,2% auf 2,68 Mio CHF und der Anstieg der Abschlussanzahlen auf 149 von 100 insbesondere auf die Titel von WWZ, Rapid Holding und Auto AG Holding zurückzuführen.

WWZ generierte mit 682'750 CHF, erzielt in 17 Transaktionen, den höchsten Umsatz. Dahinter setzte die ZKB in den mit 24 Transaktionen ausgesprochen rege gehandelten Valoren der Rapid Holding 334'737 CHF um. Sie dürften immer noch von den in der Vorwoche veröffentlichten Jahreszahlen profitiert haben. Die Aktien der Auto Holding AG erzielten in sieben Abschlüssen ein Umsatztotal von 268'800 CHF. Hier stehen die Geschäftszahlen 2017 noch aus. Der Geldkurs ging um 8,1% zurück, was den Titel zum grössten Verlierer der Handelswoche machte.

Des Weiteren erreichten die Inhaberwerte von Reishauer in zwei Transaktionen 240'3000 CHF und die Titel der Espace Real Estate Holding in vier Abschlüssen 172'515 CHF. Die Geschäftszahlen von Espace Real Estate lösten zwar eine Nachfrage in den Titeln aus, der Kurs bewegte sich jedoch nur unwesentlich. Beim Immobilienunternehmen stieg 2017 der Liegenschaftserfolg um 1,7% auf 25,8 Mio CHF. Unter dem Strich resultierte ein um 2,2% höherer Konzerngewinn von 11,9 Mio CHF. Den Aktionären soll eine um 25 Rappen auf 4,75 CHF erhöhte Dividende pro Aktie aus den Kapitaleinlagereserven ausgeschüttet werden.

Einziger Gewinner waren die See-Beteiligungs-Valoren mit einer Avance um 2,9%. Auf der Gegenseite verloren hinter Auto AG Holding die NZZ-Aktien 2,8%, die WWZ-Papiere 1,3% und die Titel des Kongress & Kursaal Bern knapp 1%.

Auf der Nachrichtenseite zu erwähnen ist die Abschaffung des Zürcher Schiffzuschlags, des sogenannten "Schifffünflibers". Für eine Fahrt auf dem Zürichsee und der Limmat reicht damit wieder ein reguläres Ticket des ZVV aus.

