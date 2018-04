2017 steigt der Umsatz von S+T um 75 Prozent auf 882 Millionen Euro an. Die Integration von Kontron führt zu dem deutlichen Plus. Das EBITDA legt auf 68 Millionen Euro klar zu. Beim Gewinn gibt es ein Plus von 44 Prozent auf rund 30 Millionen Euro. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...