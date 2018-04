Bonn - Die Devisenmärkte präsentierten sich über das Osterwochenende stabil, so die Analysten von Postbank Research. Am gestrigen Ostermontag hätten sich die Kursveränderungen in sehr engen Grenzen gehalten. Gegenüber dem US-Dollar habe der Euro um 0,1% auf 1,2310 USD zugelegt, gegenüber dem britischen Pfund habe er in identischem Ausmaß auf 0,8760 GBP nachgegeben.

