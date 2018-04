Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AKTIENMÄRKTE (13.05 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.588,00 +0,50% -4,55% Euro-Stoxx-50 3.344,73 -0,50% -4,54% Stoxx-50 2.954,30 -0,38% -7,03% DAX 12.000,51 -0,80% -7,10% FTSE 7.039,19 -0,25% -9,96% CAC 5.143,87 -0,45% -3,18% Nikkei-225 21.292,29 -0,45% -6,47% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 159,39 +3

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,30 63,01 +0,5% 0,29 +5,0% Brent/ICE 67,93 67,64 +0,4% 0,29 +3,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.336,52 1.342,52 -0,4% -6,00 +2,6% Silber (Spot) 16,53 16,60 -0,4% -0,07 -2,4% Platin (Spot) 930,35 934,50 -0,4% -4,15 +0,1% Kupfer-Future 3,06 3,05 +0,2% +0,01 -7,8%

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach dem Kursrutsch zu Wochenbeginn dürften sich die US-Börsen am Dienstag wieder etwas erholen. Der Future auf den S&P-500 zeigt sich vorbörslich 0,3 Prozent höher. Mehr als eine Gegenbewegung wird nach Meinung von Beobachtern aber nicht zu erwarten sein. Die Angst vor einem weltweiten Handelskrieg und einer verschärften Regulierung der Technologiebranche sitze den Anlegern noch immer im Nacken, heißt es. Speziell Technologiewerte dürften daher anfällig für weitere Verluste bleiben. In diesem Umfeld kommt die Aussage von Facebook-CEO Mark Zuckerberg, dass es mehrere Jahre dauern könne, bis das Datenproblem gelöst sei, nicht gut an. Immerhin scheint die Facebook-Aktie nach der Talfahrt der vergangenen Handelstage zunächst einen Boden gefunden zu haben. Sie tendiert vorbörslich kaum verändert. Mit dem aktuell eher negativen Sentiment im Technologiesektor könnte der Börsengang von Spotify am Dienstag unter keinem guten Stern stehen. Der Musikstreamingdienst plant ein sogenanntes Direct Listing, bei dem bestehende Aktien direkt an die Börse gebracht werden, ohne dass vorher ein Ausgabekurs festgelegt wird.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

US/Spotify Technology SA, Erstnotiz an der New York Stock Exchange

FINANZMÄRKTE EUROPA

Nach dem langen Osterwochenende starten die Börsen in Europa mit Verlusten ins zweite Quartal. Dem Ausverkauf an der Wall Street am Ostermontag können sich die Aktien hierzulande nicht entziehen, gleichwohl fällt das Minus kleiner aus. Der Verkaufsdruck konzentriert sich unter anderem auf Technologiewerte, die an den US-Börsen die größten Verluste verzeichneten und in Europa im Schnitt 1,2 Prozent verlieren. Gerüchte über von Apple selbst hergestellte Konkurrenzprodukte zu jenen der Zulieferer hatten am Montag zur schlechten Stimmung im US-Technologiesektor beigetragen. Angeblich plant Apple bislang von Intel produzierte Chips für Mac-Computer zukünftig selbst zu produzieren. In Europa verlieren die Kurse der Apple-Zulieferer AMS und Dialog 2,2 bzw 3,3 Prozent. Mit nach unten gezogen werden auch Infineon um 2,4 Prozent und STMicroelectronics um gut 2 Prozent. In Mailand ziehen Mediaset gegen den Trend um 6,8 Prozent an. Sie werden gestützt von einer Vereinbarung über Programminhalte mit Sky Italia. Unter Druck stehen in dem Sektor dagegen in Paris TF1. Sie verlieren fast 7 Prozent. Nachrichtlich habe sich die Lage im Streit mit Canal+ zwar zunächst etwas entspannt, weil wieder einige Kanäle von TF1 dort eingespeist werden sollen. Das Risiko einer neuerlichen Eskalation im Streit mit Canal+ aber auch Orange sei damit aber noch nicht vom Tisch, heißt es. Für die Commerzbank-Aktie geht es nach einem Bericht der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung um 2 Prozent nach unten. Danach sollen die Gebühren für das Premium-Girokonto ab Juni um 30 Prozent erhöht werden. Siemens Healthineers steigen um 2,6 Prozent. "Man merkt richtig, wie sich einige angesichts der erwarteten Marktschwäche auf die Lauer gelegt hatten, um billiger einzusteigen", sagt ein Händler. Im TecDAX zeigen sich RIB Software nach ihrem jüngsten Kursabsturz um 12 Prozent etwas erholt. Die Aktie des ebenfalls im Bereich Bausoftware tätigen Unternehmens Nemetschek verliert dagegen über 4,7 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 14.25 Do, 17.25 Uhr % YTD EUR/USD 1,2289 -0,11% 1,2342 1,2300 +2,3% EUR/JPY 130,48 +0,20% 131,25 130,72 -3,5% EUR/CHF 1,1757 +0,06% 1,1762 1,1771 +0,4% EUR/GBP 0,8760 +0,04% 0,8773 1,1409 -1,5% USD/JPY 106,20 +0,33% 106,34 106,29 -5,7% GBP/USD 1,4025 -0,18% 1,4070 1,4033 +3,8% Bitcoin BTC/USD 7.341,75 +4,5% 7.066,45 7.462,47 -46,2%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

An den asiatischen Börsen ist es am Dienstag auf breiter Front, aber vergleichsweise moderat gen Süden gegangen. Wie schon am Vortag war es die Angst vor einem Handelskrieg zwischen den USA und China und die Befürchtung schärferer Regulierungsvorschriften in der Technologiebranche, die die Geschäftsmodelle diverser Unternehmen in Frage stellen könnten, die die Daten ihrer Nutzer vermarkten. China hat in Reaktion auf die US-Strafzölle am Montag seinerseits Zölle auf US-Produkte beschlossen, die aber sehr zurückhaltend ausfielen. Das verhinderte in Asien heftigere Kursverluste. Technologiewerte gaben in der ganzen Region jedoch überdurchschnittlich stark nach. Sie litten unter den wiederholten Verbalattacken von US-Präsident Donald Trump gegen Amazon, die als Vorboten einer strengeren Regulierung interpretiert wurden. Unter den Einzelwerten sprangen in Sydney Santos um 16,2 Prozent nach oben. Die US-Beteiligungsgesellschaft Harbour startete ihren vierten Versuch, den Eigner von Öl- und Gasfeldern in Australien zu übernehmen. Diesmal bot Harbour 10,37 Milliarden US-Dollar oder 4,98 Dollar je Aktie, ein Aufschlag von 28 Prozent zum Kurs vor dem langen Osterwochenende. Guangzhou Auto erholten sich in Hongkong nach der jüngsten Talfahrt um 9,7 Prozent. Der Automobilkonzern hatte vor der Handelspause gute Geschäftszahlen, eine solide Dividende und einen positiven Ausblick geliefert. Analysten äußerten sich nun positiv. Renesas Electronics brachen in Tokio um 9,7 Prozent ein. Der Großaktionär Innovation Network Corporation of Japan plant seinen Ausstieg.

CREDIT

Credits entziehen sich am Dienstag zumindest auf der synthetischen Seite dem Abwärtsdruck an den Aktienmärkten. Nach dem langen Osterwochenende zeigen sich die Risikoprämien wenig verändert. Im Handel hat man allerdings Zweifel, dass sich die Anlageklasse der schlechten Stimmung an den Finanzmärkten wird entziehen können.

Nach dem schwierigen ersten Quartal stellt sich die Commerzbank auf weiter schwierige Zeiten ein und verweist auf anhaltenden Abflüsse aus Unternehmensanleihe-Fonds. Die Stimmungseintrübung sei mehr als nur ein kurzfristiger Trend. "Sollte es kurzfristig zu einer Spreaderholung kommen, würden wir diese daher nutzen, um Portfolien für eine neuerliche Spreadausweitung aufzustellen", heißt es.

Besonders negativ schätzen die Analysten die Aussichten für den Autosektor ein. Ein Handelskrieg würde den Sektor stark treffen, was seine hohen Bewertungen nur noch unattraktiver erscheinen lasse. Die Commerzbank bevorzugt Versorger und Telekommunikationsunternehmen mit ihren höheren Spreads und ihren deutlich günstigeren Risikoprofilen.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Osram und Continental besiegeln geplantes Licht-Joint-Venture

Osram und Continental haben ihr geplantes Joint Venture für zukunftsträchtige Fahrlichtsysteme besiegelt. Der Lichtkonzern und der Autozulieferer unterzeichneten am Dienstag den entsprechenden Vertrag für die Osram Continental GmbH. Nach Freigabe durch die Wettbewerbshüter soll es im zweiten Halbjahr den Betrieb aufnehmen.

Siemens Gamesa soll Windpark vor Taiwan um 120 MW erweitern

Der Windanlagenhersteller Siemens Gamesa soll den Windpark Formosa 1 rund sechs Kilometer vor der Küste von Taiwan erweitern. Der Auftrag umfasst 20 Turbinen mit jeweils 6 Megawatt Leistung sowie einen 15-jährigen Vollwartungsvertrag, wie die Siemens-Tochter mitteilte. Die Verträge mit den Konsortialpartnern Macquarie Capital, Oersted und Swancor Renewable Energy Co unterliegen noch einem Financial Closing, das in diesem Jahr erwartet wird.

Aurubis und Wieland-Werke besiegeln FRP-Verkauf

Aurubis hat den angekündigten Verkauf seines Geschäftsbereichs Flat Rolled Products (FRP) besiegelt. Es sei ein Kaufvertrag mit der Wieland-Werke AG unterzeichnet worden, teilte der Kupferkonzern mit. Im Februar hatten die Hamburger bereits berichtet, in fortgeschrittenen Verhandlungen mit Wieland zu sein.

Evonik schließt Standort Kaba in Ungarn

Der Spezialchemiekonzern Evonik schließt den ungarischen Standort Kaba. Die Produktion von Aminosäure dort werde bis Ende April eingestellt, teilte der im MDAX notierte Konzern mit und begründete den Schritt mit einem intensiven und steigenden Wettbewerb. In Kaba beschäftigt die Tochtergesellschaft Evonik Agroferm derzeit noch rund 120 Mitarbeiter.

Nordex erhält drei Aufträge aus der Türkei

