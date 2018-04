Wien - Wie von Vedomosti berichtet, könnte die O1 Group vorhaben ihren privaten Pensionsfonds (NSPF) zu verkaufen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Gespräche darüber mit Sberbank sollten nicht erfolgreich verlaufen sein, da die Parteien sich über die Struktur der Portfolios des Pensionsfonds nicht einig geworden seien. Weiterhin habe Vedomosti berichtet, dass 75% des Anteils am NSPF Future noch immer als Collateral für Kredite der Credit Bank of Moscow (CBM) an Gesellschafen der O1 Group verwendet werden könnten. Im März habe die O1 Group ihren Anteil an O1 Properties an Laysa unter der Bedingung der Rückzahlung von RUB 25 Mrd. an Krediten an die CBM verkauft. Ebenso habe die chinesische Vanke Gruppe bestätigt, dass die Verhandlung für den Kauf von Anteilen an der O1 Properties weiter laufe. (News vom 29.03.2018) (03.04.2018/alc/n/a)

