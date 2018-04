Nach dem Abverkauf an der Wall Street beginnen die europäischen Aktienmärkte das neue Quartal mit Kursrückgängen DAX® (DE30 in der xStation 5) bewegt sich unterhalb der unteren Grenze eines Abwärtstrendkanals Europäische Tech- und Chip-Aktien sollten ihren US-Pendants folgen, Apple plant Intel-Prozessoren durch eigene Chips zu ersetzen

Zusammenfassung:Die Wall Street begann das neue Quartal mit Verlusten und sorgte auch an den europäischen Aktienmärkten für schlechtere Stimmung. In Europa war der Start in die neue Handelswoche mittelmäßig, wobei der DAX® hier am schlechtesten abschnitt. Rückblickend ist daran zu erinnern, dass die schweren Einbrüche in den USA vor allem durch die Bedenken in Bezug auf einen Vergeltungsschritt der chinesischen Behörden ausgelöst wurden. Dieser soll den US-Zöllen auf Importe aus China entgegenwirken. All dies bedeutet, dass wirs uns noch lange nicht am Ende eines Handelskriegs zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt befinden. Werfen wir nun einen Blick auf die charttechnische ...

