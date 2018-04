Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Kapazitätsengpässe bremsen Euroraum-Industrie

Die Aktivität im verarbeitenden Gewerbe des Euroraums ist im März wie erwartet langsamer gewachsen, woran Kapazitätsengpässe in einigen Ländern Anteil hatten. Wie IHS Markit in zweiter Veröffentlichung mitteilte, sank der Einkaufsmanagerindex (PMI) auf 56,6 (Februar: 58,6) Punkte. Das war der niedrigste Stand seit acht Monaten und entsprach dem in erster Veröffentlichung genannten Wert. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten das so auch prognostiziert. Laut IHS Markit kam es im März in allen Ländern und sämtlichen Industriebereichen zu einer Abkühlung. Deutschlands Industrie-PMI sank auf 58,2 (60,6) Punkte, Frankreichs auf 53,7 (55,9) Punkte und Italiens auf 55,1 (56,8).

Deutscher Industrie-PMI etwas niedriger als erwartet

Die Aktivität im verarbeitenden Gewerbe Deutschlands ist im März etwas niedriger als bisher angenommen gewesen. Der von IHS Markit erhobene Einkaufsmanagerindex lag in zweiter Veröffentlichung bei 58,2 Punkten. In der ersten Veröffentlichung, deren Bestätigung die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte prognostiziert hatten, war ein Wert von 58,4 Punkten gemeldet worden. Im Februar hatte der Index noch bei 60,6 Punkten gelegen.

Briten ändern ab 2. Quartal Schema ihrer BIP-Veröffentlichungen

Die britische Statistikbehörde ONS ändert das Schema ihrer BIP-Veröffentlichungen. Künftig soll es neben Quartals- auch monatliche Daten zur Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts (BIP) geben. Erstmals veröffentlicht das ONS im Juli die BIP-Schätzung für Mai. Dafür fällt künftig die bisherige erste Veröffentlichung des Quartals-BIP weg. Das BIP für das zweite Quartal wird nicht mehr wie bisher üblich vier Wochen nach Ende des Vorquartals veröffentlicht, sondern erst sechs Wochen danach. Dafür beruht diese Schätzung im Unterschied zum bisherigen Verfahren nicht nur auf Output-, sondern auch auf Einkommens- und Verwendungsdaten.

Kuroda: BoJ kommuniziert Exit-Strategie zu gegebener Zeit

Die Bank of Japan (BoJ) ist nach Aussage ihres Gouverneurs Haruhiko Kuroda noch nicht bereit, die Märkte über Zeitpunkt und Details eines Ausstiegs aus ihrer massiven Lockerungspolitik zu informieren. "Wir werden zu gegebener Zeit Erklärungen über einen Exit abgeben und dabei die möglichen Marktauswirkungen berücksichtigen", sagte Kuroda in einem Parlamentsausschuss. Jetzt schon über Exit-Strategien zu reden, könnte an den Märkten für Verwirrung sorgen, weil die Art des Exit von wirtschaftlichen und preislichen Rahmenbedingungen abhänge.

Banken fragen etwas weniger EZB-Liquidität nach

Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft leicht abgenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden 2,308 Milliarden Euro zum Festzinssatz von 0,00 Prozent zugeteilt. Die Gebote von 28 Instituten wurden voll bedient. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 0,12 Milliarden Euro weniger Liquidität - der Tender in der Vorwoche hatte ein Volumen von 2,428 Milliarden Euro. Das neue Geschäft mit Fälligkeit am 11. April 2018 wird am 4. April valutiert.

Saudi-Arabiens Kronprinz spricht Israelis Recht auf eigenes Land zu

In einem überraschenden Schritt hat der saudiarabische Kronprinz den Israelis das Recht auf ihr Land zugesprochen. Er sei der Überzeugung, dass "die Palästinenser und die Israelis das Recht auf ihr eigenes Land haben", sagte Kronprinz Mohammed bin Salman dem US-Magazin The Atlantic. Notwendig sei ein Friedensabkommen zwischen den Konfliktparteien, "um Stabilität für alle zu sichern und normale Beziehungen zu haben".

Nordkoreas Außenminister zu Gesprächen in Peking

Nordkoreas Außenminister Ri Yong Ho ist am Dienstag in Peking eingetroffen, um Gespräche mit der chinesischen Regierung zu führen. Wie das chinesische Außenministerium mitteilte, wird Ri seinen chinesischen Kollegen Wang Yi treffen. Über die Themen des Gesprächs wurde nichts mitgeteilt, doch gab es den Hinweis, dass das Treffen kurz sein werde.

Netanjahu streicht Vereinbarung mit UNHCR zu afrikanischen Einwanderern

Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu sagt die Übereinkunft mit dem UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR zur Umsiedlung afrikanischer Einwanderer ab. Dies teilte Netanjahu am Dienstag mit. Am Vortag hatte er die von ihm kurz zuvor verkündete Vereinbarung bereits ausgesetzt, nach der 16.250 afrikanische Migranten unter anderem nach Deutschland umgesiedelt werden sollten.

Staatsanwaltschaft beantragt Auslieferungshaftbefehl gegen Puigdemont

Die Generalstaatsanwalt von Schleswig-Holstein hat am Dienstag einen Auslieferungshaftbefehl gegen den ehemaligen katalanischen Regionalpräsidenten Carles Puigdemont beantragt. Die Prüfung des von Spanien beantragten europäischen Haftbefehls habe ergeben, dass ein zulässiges Auslieferungsersuchen vorliege, erklärten die Ermittler in Schleswig. Der Antrag sei beim dortigen Oberlandesgericht gestellt worden.

UNO prüft Berichte über verheerenden Luftangriff in Afghanistan

Die UNO in Afghanistan prüft derzeit Berichte über einen verheerenden Luftangriff der afghanischen Streitkräfte. Experten seien vor Ort unterwegs, um "beunruhigende Berichte" zu überprüfen, dass Zivilisten "schweres Leid" zugefügt wurde, hieß es in einer am Dienstag veröffentlichten Erklärung der UN-Mission für Afghanistan. Alle Konfliktparteien seien aufgerufen, bei den bewaffneten Auseinandersetzungen Zivilisten zu schonen.

Binnenschiffe beförderten 2017 mehr Güter

Die Binnenschiffe auf Deutschlands Flüssen und Kanälen haben 2017 mehr Güter transportiert als im Jahr zuvor. Insgesamt wurden 222,7 Millionen Tonnen Güter auf deutschen Binnenwasserstraßen transportiert, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Gegenüber dem Vorjahr war dies ein Plus von 0,6 Prozent.

IW bezweifelt Nutzen von geplantem Baukindergeld - Zeitung

Das von der Bundesregierung geplante Baukindergeld für junge Familien droht nach Einschätzung von Fachleuten des Kölner Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) trotz Milliardenkosten nur geringe positive Effekte auszulösen. "Das Baukindergeld dürfte insgesamt ähnlich negative Effekte wie die im Jahr 2006 zu Recht abgeschaffte Eigenheimzulage entfalten", berichtete die Rheinische Post unter Berufung auf eine IW-Studie.

Kassen-Verband: Gesetzlich Versicherte besser versorgt als Privatpatienten

Der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen hält die gesetzlich Versicherten für besser versorgt als Privatpatienten. In der gesetzlichen Krankenversicherung gebe es "sehr hohe Anforderungen an die Qualität der Behandlung und an ihren Nutzen", sagte die Vorstandsvorsitzende des Spitzenverbandes der gesetzlichen Krankenkassen (GKV), Doris Pfeiffer, der Saarbrücker Zeitung. "Privatversicherte dagegen bekommen auch Leistungen, die nicht notwendig sind und sie möglicherweise auch unnötig belasten."

Kühnert: Seehofer missbraucht Ministerium für Wahlkampf in Bayern

Juso-Chef Kevin Kühnert hat Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) in der Islamdebatte Missbrauch seines Ministeriums für den bayerischen Landtagswahlkampf vorgeworfen. Seehofers Ministerium betreibe "Politik in eigener Sache", kritisierte Kühnert in einem Gastbeitrag für das Handelsblatt. "Wir müssen uns darauf einstellen, dass wir für dieses Spiel bis zur bayerischen Landtagswahl im Herbst immer wieder alle in Mithaftung genommen werden."

FRANKREICH

Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe März 53,7 (2. Veröff.)

Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe März PROG: 53,6

Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Feb war 55,9

GROßBRITANNIEN

Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe März 55,1

Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe März PROG: 54,4

Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Feb war 55,0

ITALIEN

Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe März 55,1

Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe März PROG: 55,5

Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Feb bei 56,8

DJG/DJN/AFP/hab

(END) Dow Jones Newswires

April 03, 2018 07:30 ET (11:30 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.