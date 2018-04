Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Greifensee (pts019/03.04.2018/13:30) - Im Schloss Greifensee klingt bald wieder Musik aus allen Ecken. Zur 13. Runde im malerischen Treffpunkt für audiophile Musikliebhaber mutiert sogar die Schlossküche zur Hörküche. Zwischen Herd und Steamer steht die Crème de la Crème der Kopfhörer zur Degustation bereit. Zur Vergleichbarkeit erhalten alle Hörer dasselbe Musiksignal: STAX, Audeze, HifiMan, Abyss, FloatQA und (in einem separaten Raum) der Rolls-Royce von Sennheiser, der HE-1. Eine weitere, originelle Lösung für intimes Musikhören sind kleine elektrostatische Schallwände von Sombetzki, welche ganz nahe um den Hörplatz gruppiert werden. Heisse Ohren gibt's unter den Kopfhörern der Schallplattenbar - die Analog Audio Association lädt zum Nostalgie-Hören über Vintage-Anlagen wie in den guten alten Zeiten. Und bei 2inch Records kann man ein Ohr in deren vibrierende straight-2-tape Sessions halten, wo das Publikum bei den Aufnahmesession jeweils dabei ist. Geniesser klassischer High-End-Musikanlagen erhalten wie immer vollwertige Kost geboten: Freunde des druckvollen Live-Sounds finden Hornsysteme bei Schopper, Tobian Sound Systems und erstmals Blumenhofer, stilecht mit Röhren-, Genussverstärkern und Plattenspielern gewürzt. Das exakte Abschmecken der Musik-Anlagen beherrscht Thierry Mayer mit seinem Optimize-Audio-Programm aus dem Effeff, wogegen die Fraktion der Digital-Spezialisten zum Degustieren eines bunten Technologie-Mix einladen. So stellt Weiss seine Livebox vor, eine All-in-One Anlage, welche dank Crosstalk-Cancellation verblüffende 3D-Klangbilder, etwa aus dem Jazzclub Moods, ins Schloss zaubert. Illusonic führt den unschätzbaren Nutzen eines errechneten Mittenkanals für die 2-Kanal Stereo-Wiedergabe vor, dies über eine raumgreifende Anlage aus drei legendären Quad-Elektrostaten. Kiiaudio zeigt, wie mit gerichteter Abstrahlung bis in tiefe Lagen die Raumakustik ausgeblendet wird, währenddem MBL mit ihren Radialstrahlern diese bewusst ins Klanggeschehen integriert. Und die Schweizer Edelmanufaktur Piega führt neue teilaktive Versionen ihrer State-of-the-Art Lautsprecher vor. Das Programm wartet also mit zahlreichen Leckerbissen auf! Eine besondere Mixtur an Vorträgen und die Bar von Wein&Co bilden den obligaten Rahmen für ein rundum stimmiges Wochenende am lauschigen Greifensee unweit von Zürich. Schloss Greifensee, Im Städtli, CH-8606 Greifensee Samstag 14. April: 10-19 Uhr Sonntag 15. April: 10-17 Uhr Eintritt inkl. Getränkebon: 10 CHF Keine Anmeldung erforderlich. Infos: http://www.klangschloss.ch (Ende) Aussender: Klangwerk GmbH Ansprechpartner: Markus Thomann Tel.: +41 43 818 44 90 E-Mail: thomann@klangwerk.ch Website: www.klangwerk.ch Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180403019

