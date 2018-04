Schauspielerin Christine Neubauer hält Liebe für nicht berechenbar. "Sie ist etwas, was wir weder bestimmen noch greifen können", sagte Neubauer dem Frauenmagazin "Meins" (EVT 04. April).

"Sie passt in keinen Terminplaner und kommt, wenn man am wenigstens damit rechnet - ohne uns zu fragen!" Bei Dreharbeiten in Chile hatten sich Neubauer und ihr derzeitiger Partner kennen und lieben gelernt. Seit ein paar Jahren hat die Schauspielerin eine Wohnung in der Altstadt von Palma de Mallorca gemietet und verbringt viel Zeit auf der Insel. Auf die Frage, ob sie sich ganz bewusst von Deutschland und den Erinnerungen an schwierige Zeiten distanziert, antwortete sie: "Ach nein, ganz so ist es nicht. Aber ich liebe die Insel seit Jahren. Es war immer schon ein Traum von mir, in der Altstadt von Palma zu leben, inmitten von Cafés und Geschäften, so voll im Treiben. Und natürlich ist das Wetter großartig für meine Stimmung. Die Sonne tut mir gut."