Brüssel - Die Europäische Kommission hat heute (Dienstag) neue Mittel in Höhe von 180 Mio. Euro für Hilfsprojekte in Griechenland angekündigt. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: Dazu gehört unter anderem die Aufstockung des richtungweisenden Programms ESTIA (Emergency Support To Integration & Accommodation - Soforthilfe für Integration und Unterbringung), das die Unterbringung von Flüchtlingen und ihren Familien in Städten ermöglicht und ihre Versorgung mit regelmäßiger Bargeldhilfe vorsieht.

