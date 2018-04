Düsseldorf - In Großbritannien hat sich die Stimmung in der Industrie zuletzt eingetrübt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Als zusätzlicher Belastungsfaktor mache sich hier das Thema "Brexit" negativ bemerkbar. Zwar habe die jüngste Vereinbarung zwischen der Europäischen Kommission und der britischen Regierung in der Frage einer Übergangszeit bis Ende 2020 die Wahrscheinlichkeit für einen "harten EU-Austritt" reduziert, dennoch seien viele Fragen vor allem für die Zeit nach der Übergangsphase noch ungeklärt, was die mittelfristigen Investitionsplanungen der Unternehmen erschwere.

Den vollständigen Artikel lesen ...