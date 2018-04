Ein nicht zu unterschätzendes Problem kann in industriellen Betrieben auftreten, die ihre Wiederholungsprüfungen gemäß der verschiedenen dafür geltenden VDE-Bestimmungen durch eigene Elektrofachkräfte durchführen lassen. So ist es in solchen Unternehmen natürlich auch des Öfteren an der Tagesordnung, z.?B. neue Spannungsprüfer anzuschaffen. Hierbei besteht natürlich der Wunsch nach digitalen Geräten, ohne Zeigeranzeige. Verschärft wird die Suche hierbei dann, wenn der betreffende Betrieb viele explosionsgefährdete Bereiche aufweist. Hier stellt sich nun die Frage, ob ein Spannungsprüfer - der heutzutage ja meist über eine Hilfsspannung via Batterien versorgt wird - überhaupt zulässig ist.

Oft hat ein Spannungsprüfer lediglich die profane Aufgabe, zumindest nur die Spannungsfreiheit festzustellen. Hierfür bieten einige Hersteller Ex-Multimeter an. Unter Fachleuten besteht bei der Auswahl der Geräte die Unsicherheit, ob diese Messgeräte zum Feststellen der Spannungsfreiheit erlaubt sind, da die Messspitzen einen zündfähigen Funken erzeugen könnten.

Explosionsfähige Atmosphäre

Messungen der Spannungsfreiheit in explosionsgeschützten elektrischen Anlagen sind in der Regel Detailprüfungen, bei denen die Gehäuse von explosionsgeschützten Geräten geöffnet werden müssen. Dabei wird, soweit es sich nicht um eigensichere Anlagen handelt, deren Explosionsschutz aufgehoben.

Dies muss bekannt sein, bevor unkritisch explosionsgeschützte Messgeräte oder gar nicht explosionsgeschützte Mess- und Prüfgeräte in explosionsgefährdeten Bereichen verwendet werden. Deshalb gilt: Arbeiten in explosionsgefährdeten Bereichen, bei denen Zündgefahren entstehen können, sind grundsätzlich nur zulässig, wenn zuvor über ein Freigabeverfahren sichergestellt ist, dass für die Zeit der Arbeiten an diesen Geräten und im gesamten Bereich der Arbeiten keine explosionsfähige Atmosphäre vorhanden ist oder alternativ die Geräte freigeschaltet sind, an denen Arbeiten vorzunehmen sind. Ggf. ist auch noch eine ausreichende Wartezeit nach der Freischaltung einzuhalten. Zu solchen Arbeiten zählen auch alle Messungen, bei denen Zündgefahren möglich sind.

Eine wichtige Ausnahme von der Regel der Freischaltung sind Arbeiten an eigensicheren Anlagen. Im Folgenden also wird für den Fall, dass nicht sichergestellt wird, dass für die Dauer der Arbeiten keine explosionsfähige Atmosphäre entstehen kann, unterschieden zwischen Arbeiten in explosionsgefährdeten Bereichen an nichteigensicheren Anlagen und Arbeiten an eigensicheren Anlagen. Zu bemerken ist auch noch, dass zu unterscheiden ist, zwischen der Spannungsmessung an nicht freigeschalteten Stromkreisen und der Feststellung der Spannungsfreiheit.

Nicht eigensichere Anlagen

Zu den Arbeiten, die eine Freischaltung benötigen, gehören auch die Messungen der Spannung an nicht eigensicheren Anlagen in explosionsgefährdeten Anlagen. Die Begründung ist, dass die Zündgefahr nicht nur von der Art der Messung selber und dem Messgerät ausgeht, sondern insbesondere auch von dem Gerät und Stromkreis an dem diese Messung durchgeführt werden soll.

Betrachten wir nun einmal andere als nur spannungsmessende, explosionsgeschützte Messgeräte - u.??a. solche, die für spezielle Messarten oder Prüfaufgaben besonders geeignet sind (z.?B. für Erst- und Wiederholungsprüfungen nach DIN VDE 0105-100). Für derartige Messgeräte gilt darüber hinaus, dass diese Messungen - hier zum Beispiel Isolationsmessungen - nur durchführbar sind, wenn die Freiheit vor explosionsfähiger Atmosphäre für die Dauer der Prüfung sichergestellt wird.

Es muss zur Feststellung der Spannungsfreiheit eines Gerätes, immer zuvor das Gehäuse des explosionsgeschützten Gerätes geöffnet werden. Dabei kann je nach Einbauten und Explosionsschutzart trotz Freischaltung noch unmittelbar Zündgefahr bestehen. So können z.?B. heiße Oberflächen oder noch aufgeladene Kapazitäten im Gehäuse vorhanden sein, weshalb ausreichende Wartezeiten nach der Freischaltung und vor Öffnung des Gehäuses einzuhalten sind. Zudem besteht die Möglichkeit - insbesondere wenn die Freischaltung fälschlicherweise nicht für alle Stromkreise im Gerät erfolgt ist -, dass noch Bauteile unter Spannung stehen, die im Normalbetrieb zündfähige Funken abgeben (z.?B. Schütze, Relais).

Man muss sich darüber also im Klaren sein, dass durch die Öffnung explosionsgeschützter, nicht eigensicherer Geräte deren Zündschutz aufgehoben ist. Dies schließt auch die Gefährdung ein, die durch die Messspitzen des Messgerätes beim Heranführen an die mögliche Spannung entstehen und darin bestehen, dass u.?U. die Luft-und Kriechstrecken z.?B. an den Ex-e-Klemmen unterschritten werden und dadurch Kurz- und Erdschlüsse entstehen können. Geeignete Messspitzen müssen deshalb eine fast vollständige Isolation aufweisen und in ihnen sollten hochohmige Eingangswiderstände integriert sein.

Damit die Forderung der Spannungsfreiheit der Geräte erfüllt werden kann, legt die Errichternorm DIN EN 60079-14 in Abschnitt 8.3 fest, dass ein Mittel zur Freischaltung vorzusehen ist, um sämtliche aktiven Leiter einschließlich des Neutralleiters freischalten zu können. Diese Anforderung ermöglicht es erst, elektrische Arbeiten sicher durchführen zu können. Hand in Hand geht damit die Forderung der Norm, dass unmittelbar neben jeder Trennvorrichtung eine Kennzeichnung angebracht ...

