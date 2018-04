Frankfurt - Der Kurs des Euro ist am Dienstag nach zwischenzeitlichen Gewinnen wieder unter die Marke von 1,23 US-Dollar gefallen. Die europäische Gemeinschaftswährung kostet im Mittagshandel 1,2292 Dollar. Am Morgen war der Euro zwischenzeitlich noch bis auf 1,2336 Dollar gestiegen. Zum Franken bewegte sich der Euro seitwärts.

Am Mittag kostet der Euro mit 1,1763 CHF leicht mehr als am Morgen. Zwar habe die Schweizerische Nationalbank (SNB) an der letzten geldpolitischen Sitzung keinerlei Hinweise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...