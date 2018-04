Der USD/CAD bleibt zu Mitte des europäischen Handels weiter angeboten, aber er konnte sich vom Tagestief um einige Pips erholen. Die Nachfrage nach dem USD profitiert vom Anstieg der US Anleihenrenditen und so konnte das Paar die 1,2865-60 erfolgreich verteidigen. Das Paar bleibt jedoch weiterhin in Schwierigkeiten, da sich die Rohölpreise leicht erholen ...

