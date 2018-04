Berlin - Welche Online-Konten gibt es? Wie lauten die Passwörter dafür? Wo können Kosten durch Verträge entstehen? Fast 90 Prozent aller Menschen in Deutschland sind online. Doch was passiert im Todesfall mit ihren Daten? Beim Regeln des digitalen Nachlasses können Vollmachten helfen, so das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung in einer aktuellen Pressemitteilung.

