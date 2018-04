So schwach wie im ersten Quartal war der DAX zuletzt Anfang 2016. Und wir wissen, wie es endete: Mit Plus 6,9 Prozent. Also entspannen? Auf Sicherheit gehen? Finger weg? Anouch Wilhelms von der Commerzbank im Gespräch mit Antje Erhard. Was waren die Stolpersteine im ersten Quartal? Welche Indikatoren liefert die Charttechnik? Was machen Anleger nun (am besten)? Anouch Wilhelms von der Commerzbank im Gespräch mit Antje Erhard.