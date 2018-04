Liebe Leser,

die Commerzbank setzt, anders als viele andere Banken, weiterhin auf ein dichtes Filialnetz für ihre Kunden. Das hat Vorteile, aber auch Nachteile, wie ein aktueller Fall in Köln zeigt. Dort kam es in der vergangenen Woche in der Komödienstraße zu einem Banküberfall. Eine 35-jährige Frau drang mit einer Waffe in die Filiale ein und forderte Geld. Sie drohte auch mit einer Bombe, die im Foyer platziert sei.

Zwar konnte die Täterin nach kurzer Flucht gefasst werden, von ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...