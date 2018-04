Die bessere Stimmung gegenüber dem Greenback ließ den EUR/USD zum Tagestief von 1,2290/85 fallen, nach dem das Tageshoch bei 1,2340 gebildet wurde. EUR/USD Seitwärtsbewegung unverändert Das Paar schwankt in dieser Woche zwischen Gewinn und Verlust, so dass die Kursentwicklung mit der allgemeinen Stimmung an den Weltmärkten und der Entwicklung der Risikotrends ...

