Nürnberg - Autofahrer hatten im März an den Zapfsäulen gut lachen, so das Internetportal www.clever-tanken.de in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Obwohl die Preise für Super E10 und Diesel nicht zuletzt aufgrund steigender Rohölnotierungen in der Vorosterwoche angezogen haben, sind sie im monatlichen Mittel gefallen - und zwar zum dritten Mal in Folge.

