Um 60 kleineres, modulares Nadelventil mit Schnellverschluss erfordert Reinigungs- und Wartungszeit von weniger als 2 Minuten was die Ausfallzeiten reduziert und die Produktivität steigert

Nordson EFD, ein Nordson-Unternehmen (NASDAQ: NDSN), der weltweit führende Hersteller von Präzisionsdosiersystemen für Flüssigkeiten, stellt das Nadelventil der Serie xQR41V vor. Das Ventil bietet einen um 60 Prozent kleineren Formfaktor als Standardventile, ein austauschbares, modulares Design für verbesserte Anpassbarkeit und Verfahrenskontrolle und einen QR-Schnellverschluss (Quick Release), mit dem benetzte Teile innerhalb von Sekunden ausgewechselt werden können und für den eine Patentanmeldung vorliegt. Das neue Ventil erweitert die Fertigungsmöglichkeiten für mehrere Anwendungen und Branchen, insbesondere in Verbindung mit Elektronik, Automobil, Medizintechnik und allgemeiner Industrie.

Use Nordson EFD's new xQR41V needle valve to dispense exact, repeatable amounts of UV-cure adhesives to bond components in medical applications. (Photo: Business Wire).