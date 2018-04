US-Staatsanleihen sind am Dienstag mit Kursverlusten in den Handel gegangen. Händler sprachen von einer Gegenbewegung nach den Kursgewinnen am Vortag. Der zugespitzte Handelskonflikt zwischen China und den USA hatte am Montag für Verunsicherung an den Märkten gesorgt. China hatte Vergeltungsmaßnahmen für US-Zölle beschlossen. Das Volumen der Zölle ist vergleichsweise niedrig. Wichtige Konjunkturdaten werden am Nachmittag in den USA nicht veröffentlicht.

Zweijährige Papiere verloren 1/32 auf 99 31/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,26 Prozent. Fünfjährige Anleihen gaben um 3/32 auf 99 21/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 2,57 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen verloren um 7/32 Punkte auf 99 29/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,76 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren verloren 19/32 Punkte auf 100 3/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,99 Prozent./jsl/tos/jha/

