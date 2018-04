Liebe Leser,

bei Geely Auto (vollständiger Name: "Zhejiang Geely Holding Group Co. Ltd") lässt sich bei dem Punkt bestimmt nicht meckern: Die Eigenkapitalrendite des Unternehmens lag im Geschäftsjahr 2017 bei beachtlichen 30,9% (so der jüngste Geschäftsbericht). Das war ein deutlicher Anstieg von 10 Prozentpunkten gegenüber dem bereits überzeugenden Wert von 20,9% Eigenkapitalrendite im Geschäftsjahr 2016. Dafür sorgte auch, dass Geely den Anteil bestimmter Kosten am Umsatz im vorigen ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...