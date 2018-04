Liebe Leser,

die letzte Woche war für Anleger von Tesla alles andere als erfreulich. Der Negativtrend setzte sich weiter fort und nahm dabei auch noch ordentlich Tempo auf. So ging es allein am Mittwoch um 7,7 Prozent bergab und bis zum Wochenende war keine Besserung in Sicht. Grund für die schlechte Stimmung ist das Model 3. Der einstige Hoffnungsträger kommt immer noch nichts so recht in die Pushen. Tesla wollte eigentlich 5.000 Fahrzeuge pro Woche ausliefern, schafft es derzeit aber ... (Robert Sasse)

