Aus unserem neuen Börsenbrief: http://www.boerse-social.com/gabb . Einen Umstieg von der 2. Reihe in den ATX machte neben der erwähnten FACC auch die AT&S. Und hier gibt es eine kleine Anekdote, ich habe das auch im Börse Social Magazine erwähnt. Ja, an der Wiener Börse haben wir starke Familienbetriebe, sie sind Assets der kleinteiligen österreichischen Wirtschaft. Und natürlich gehört es sich für Familienbetriebe, dass auch langjährige Mitarbeiter irgendwie in die Familie aufgenommen werden. Oder mit der Familie einfach verbunden werden. Und jetzt: "Sorry, C.I.R.A., Ihr macht geniale Arbeit, aber Euer Vertipper, den ich hier via Screenshot hervorhole, ist einfach köstlich". Ihr machtet nämlich Gerda...

Den vollständigen Artikel lesen ...